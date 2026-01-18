ÖSV-Frauen enttäuschen beim Super G in Travisio

Mirjam Puchner rettet am Sonntag mit einem neunten Platz beim Super G in Travisio die ÖSV-Ehre.

Die Salzburgerin ist die einzige ÖSV-Läuferin, die es in die Top 10 schafft. Im Ziel hat sie 1,25 Sekunden Rückstand auf die Deutsche Emma Aicher, die sich über den vierten Weltcupsieg ihrer Karriere freuen darf.

US-Superstar Lindsey Vonn klassiert sich mit 0,27 Sekunden Rückstand auf Rang zwei, Ester Ledecka (CZE) komplettiert das Podest.

Cornelia Hütter wird Zwölfte (+1,46). Nina Ortlieb, Ariana Rädler und Ricarda Haaser belegen die Plätze 17, 18 bzw. 21. Nadine Fest wird 23.

Für die 22-jährige Aicher war es der zweite Sieg im Super-G. "Ich war mit dem Skifahren von oben bis unten zufrieden. In letzter Zeit hatte ich immer ein paar Fehler, heute hat es ganz gut gepasst", sagte Aicher im ORF-TV-Interview.

Vonn "ärgert" sich "ein bisserl"

ie 41-jährige Vonn kam damit auch in ihrem achten Saisonrennen in die Top vier, dabei war sie nur einmal nicht auf dem Podest.

"Es ärgert mich ein bisserl, dass es so eng zum ersten Platz ist gestern und heute, hoffentlich sind dann in Cortina die Zehntel auf meiner Seite", meinte Vonn, die in der Abfahrt am Samstag Dritte war.

In der Disziplinwertung führt die Italienerin Sofia Goggia (Tages-6.) vor Vonn und der Neuseeländerin Alice Robinson, die am Sonntag bei einem Sturz ins Ziel auf den ersten Blick unverletzt blieb.