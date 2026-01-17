NEWS

Ski Alpin LIVE: Abfahrt der Frauen in Tarvisio

Die erstmalige Abfahrt der Frauen in Tarvisio wird mit Spannung erwartet. LIVE-Infos:

Ski Alpin LIVE: Abfahrt der Frauen in Tarvisio Foto: © GEPA
Kann Lindsey Vonn nach dem Sieg in Zauchensee nun bei der Frauen-Abfahrt in Tarvsio nachlegen (ab 10:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<)?

Die US-Amerikanerin siegte in Zauchensee vor Kajsa Vickhoff Lie (NOR) und Jacqueline Wiles (USA). Beste Österreicherin wurde Cornelia Hütter auf Rang 20.

Im Abfahrts-Weltcup bleibt es weiterhin spannend: Vonn führt weiterhin vor der Deutschen Aicher und Pirovano (ITA). Hütter ist derzeit Vierte.

Im Gesamtweltcup der Frauen könnten Vonn und Aicher Punkte auf die Technikerinnen gut machen.

