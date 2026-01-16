Am Samstag steht für die Ski-Frauen das nächste Speed-Rennen an: In Tarvis (ITA) wird ab 10:45 Uhr eine Abfahrt gefahren (zum LIVE-Ticker>>>).

Eröffnet wird das Rennen von der Norwegerin Marte Monsen. Die erste ÖSV-Frau wird Nina Ortlieb sein, die mit Nummer fünf aus dem Starthaus gehen wird.

Mirjam Puchner folgt kurz darauf mit Nummer sieben, ehe die ersten Favoriten ins Rennen gehen. Laura Pirovano hat Startnummer acht. Sofia Goggia (10) startet direkt vor Superstar Lindsey Vonn. Emma Aicher folgt mit der 13.

Cornelia Hütter hat Startnummer 14, Arian Rädler die 16 - danach heißt es für die ÖSV-Fans kurz warten. Die weiteren Österreicherinnen folgen mit 27 (Christina Ager), 31 (Ricarda Haaser), 32 (Emily Schöpf), 34 (Nadine Fest) und 41 (Lena Wechner).