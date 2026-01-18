NEWS
Ski Alpin LIVE: Slalom der Männer in Wengen
Zum Abschluss des Wengen-Wochenendes findet der Slalom der Herren statt. LIVE-Infos:
Der Slalom in Wengen komplettiert das Ski-Alpin-Wochenende der Herren (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Beim Slalom-Weltcup führt gerade der Franzose Paco Rassat vor Landsmann Clement Noel und Timon Haugan (NOR). Bester Österreicher ist Michi Matt auf Rang 14.
Beim Klassiker in Adelboden vergangene Woche siegte Rassat vor Atle Lie McGrath (NOR) und Henrik Kristoffersen (NOR). Manuel Feller wurde Fünfter und tankte damit endlich Selbstvertrauen nach einem verpatzten Saisonstart.