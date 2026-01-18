NEWS

Ski Alpin LIVE: Slalom der Männer in Wengen

Zum Abschluss des Wengen-Wochenendes findet der Slalom der Herren statt. LIVE-Infos:

Ski Alpin LIVE: Slalom der Männer in Wengen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Slalom in Wengen komplettiert das Ski-Alpin-Wochenende der Herren (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Beim Slalom-Weltcup führt gerade der Franzose Paco Rassat vor Landsmann Clement Noel und Timon Haugan (NOR). Bester Österreicher ist Michi Matt auf Rang 14.

Beim Klassiker in Adelboden vergangene Woche siegte Rassat vor Atle Lie McGrath (NOR) und Henrik Kristoffersen (NOR). Manuel Feller wurde Fünfter und tankte damit endlich Selbstvertrauen nach einem verpatzten Saisonstart.

Mehr zum Thema

Startliste für den Slalom der Männer in Wengen

Startliste für den Slalom der Männer in Wengen

Ski Alpin
Lauberhornrennen 2026: Das Siegertrio in der Wengen-Abfahrt

Lauberhornrennen 2026: Das Siegertrio in der Wengen-Abfahrt

Ski Alpin
Olympia fährt auch im Wengen-Slalom mit

Olympia fährt auch im Wengen-Slalom mit

Ski Alpin
Das Endergebnis der Lauberhorn-Abfahrt

Das Endergebnis der Lauberhorn-Abfahrt

Ski Alpin
1
Marco Odermatt mit neuem Weltcuprekord in Wengen

Marco Odermatt mit neuem Weltcuprekord in Wengen

Ski Alpin
Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen

Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen

Ski Alpin
Bravo Vinc! Kriechmayr in Wengen nur von Odermatt geschlagen

Bravo Vinc! Kriechmayr in Wengen nur von Odermatt geschlagen

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Manuel Feller Atle Lie McGrath Paco Rassat Henrik Kristoffersen Lauberhornrennen