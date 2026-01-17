NEWS

"Habe das Tor nicht gesehen" - Puchner-Frust nach Abfahrt

Die ÖSV-Läuferin zeigte sich nach ihrem Lauf sehr verärgert über die Sichtverhältnisse.

"Habe das Tor nicht gesehen" - Puchner-Frust nach Abfahrt Foto: © GEPA
Kein einfacher Tag für Mirjam Puchner bei der Abfahrt in Tarvis am Samstag!

Die Österreicherin hatte sich viel vorgenommen, musste sich am Ende aber mit Rang elf zufriedengeben. 1,35 Sekunden fehlten auf den Premieren-Sieg von Nicol Delago (zum Rennbericht >>>).

Grund für den Rückstand waren die schlechten Sichtverhältnisse in Tarvis, über die sich die Salzburgerin nach ihrem Lauf ärgerte: "Ich habe nicht einmal das Tor gesehen."

Vor dem Start soll ihr noch per Funkspruch gesagt worden sein, dass der Kurs gut zu sehen sei. Das stellte sich jedoch als falsch heraus, wie Puchner am "ORF"-Mikro erklärte.

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#19 - Maria Walliser (SUI)
#19 - Michaela Dorfmeister (AUT)

Slideshow starten

21 Bilder

