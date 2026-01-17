NEWS

Startliste für den Super-G der Frauen in Tarvis

Österreichs Ski-Frauen sind im dritten Super-G der Saison auf den ersten Podestplatz aus. Die Startliste:

Am Sonntag findet für die alpinen Ski-Frauen im italienischen Tarvis der dritte Super-G der Saison an. Start ist um 11:15 Uhr - LIVE-Ticker >>>

Lokalmatadorin Laura Pirovano darf das Rennen eröffnen, Conny Hütter (6) eröffnet als erste Österreicherin zugleich die Top-Gruppe. Nach ihr folgen Lindsey Vonn (7) und ÖSV-Kollegin Ariane Rädler (8).

Mit Startnummer 11 geht Sofia Goggia auf die Strecke, die Italienerin gewann den letzten Super-G in Val d'Isere. Die zweite Saisonsiegerin, Alice Robinson, ist als 14. Läuferin an der Reihe.

Die Startnummern der weiteren ÖSV-Athletinnen: 17 Mirjam Puchner, 23 Nina Ortlieb, 24 Christina Ager, 25 Ricarda Haaser, 27 Nadine Fest, 36 Emily Schöpf, 38 Lena Wechner, 43 Stephanie Brunner.

Die Startliste für den Super-G in Tarvis:

ÖSV-Läuferin dominiert Abfahrtstraining in Tarvisio

Lindsey Vonn mit Youtube-Vorbereitung auf Tarvis

Das Endergebnis der Frauen-Abfahrt in Tarvis

"Habe das Tor nicht gesehen" - Puchner-Frust nach Abfahrt

Hütter nach Tarvis-Abfahrt "ratlos"

"Realisiere es noch gar nicht" - Delago feiert ersten Weltcupsieg

Die Startliste für die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen

