Am Sonntag findet für die alpinen Ski-Frauen im italienischen Tarvis der dritte Super-G der Saison an. Start ist um 11:15 Uhr - LIVE-Ticker >>>

Lokalmatadorin Laura Pirovano darf das Rennen eröffnen, Conny Hütter (6) eröffnet als erste Österreicherin zugleich die Top-Gruppe. Nach ihr folgen Lindsey Vonn (7) und ÖSV-Kollegin Ariane Rädler (8).

Mit Startnummer 11 geht Sofia Goggia auf die Strecke, die Italienerin gewann den letzten Super-G in Val d'Isere. Die zweite Saisonsiegerin, Alice Robinson, ist als 14. Läuferin an der Reihe.

Die Startnummern der weiteren ÖSV-Athletinnen: 17 Mirjam Puchner, 23 Nina Ortlieb, 24 Christina Ager, 25 Ricarda Haaser, 27 Nadine Fest, 36 Emily Schöpf, 38 Lena Wechner, 43 Stephanie Brunner.