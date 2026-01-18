NEWS

Ski Alpin LIVE: Super-G der Damen in Tarvisio

Die Frauen bestreiten nach der Abfahrt auch einen Super-G in Italien. Nach der Absage in Zauchensee ist es erst das dritte Saisonrennen dieser Disziplin.

Ski Alpin LIVE: Super-G der Damen in Tarvisio Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Skizirkus der Damen macht in Tarvisio Halt. Um 11:15 Uhr geht die erste Läuferin aus dem Starthaus (LIVE-Ticker >>>).

Vergangenes Wochenende wurde der Super-G in Zauchensee abgesagt, daher findet in Italien erst der dritte Super-G in der Saison statt.

Die Siege gingen bisher an Sofia Goggia und Alice Robinson. In der Gesamtwertung liegt die Neuseeländerin 20 Punkte vor der Italienerin.

Cornelia Hütter liegt als beste Österreicherin auf Rang sechs der Gesamtwertung. Die ÖSV-Damen warten noch auf den ersten Podestplatz der Saison im Super-G.

Die 10 Frauen mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

#10 - Tina Weirather (Liechtenstein) - 7 Weltcupsiege
#10 - Alexandra Meissnitzer (Österreich) - 7 Weltcupsiege

Slideshow starten

12 Bilder

Mehr zum Thema

Startliste für den Super-G der Frauen in Tarvis

Startliste für den Super-G der Frauen in Tarvis

Ski Alpin
1
"Realisiere es noch gar nicht" - Delago feiert ersten Weltcupsieg

"Realisiere es noch gar nicht" - Delago feiert ersten Weltcupsieg

Ski Alpin
1
Hütter nach Tarvis-Abfahrt "ratlos"

Hütter nach Tarvis-Abfahrt "ratlos"

Ski Alpin
3
Das Endergebnis der Frauen-Abfahrt in Tarvis

Das Endergebnis der Frauen-Abfahrt in Tarvis

Ski Alpin
2
"Habe das Tor nicht gesehen" - Puchner-Frust nach Abfahrt

"Habe das Tor nicht gesehen" - Puchner-Frust nach Abfahrt

Ski Alpin
3
Ortlieb schrammt in Tarvis-Abfahrt am Podest vorbei

Ortlieb schrammt in Tarvis-Abfahrt am Podest vorbei

Ski Alpin
1
Skirennen heute LIVE - Abfahrts-Double in Wengen und Tarvisio

Skirennen heute LIVE - Abfahrts-Double in Wengen und Tarvisio

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Super-G Ski-Weltcup Damen