Ski Alpin LIVE: Super-G der Damen in Tarvisio

Der Skizirkus der Damen macht in Tarvisio Halt. Um 11:15 Uhr geht die erste Läuferin aus dem Starthaus (LIVE-Ticker >>>).

Vergangenes Wochenende wurde der Super-G in Zauchensee abgesagt, daher findet in Italien erst der dritte Super-G in der Saison statt.

Die Siege gingen bisher an Sofia Goggia und Alice Robinson. In der Gesamtwertung liegt die Neuseeländerin 20 Punkte vor der Italienerin.

Cornelia Hütter liegt als beste Österreicherin auf Rang sechs der Gesamtwertung. Die ÖSV-Damen warten noch auf den ersten Podestplatz der Saison im Super-G.