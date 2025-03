Nächste Knie-OP! Bitterer Rückschlag für Petra Vlhova

Schlechte Nachrichten für Petra Vlhova!

Die slowakische Skifahrerin verkündete auf ihrem Instagram-Account, dass sie sich einer erneuten Operation am bereits verletzten Knie unterziehen musste.

"Es ist nicht das, was ich teilen wollte, aber so ist das Leben. Meine Verletzung ist jetzt 13 Monate her und ich habe alles getan, um zurückzukommen, aber leider ist es mir nicht gelungen", so Vlhova.

"Es ist hart, aber ich bin bereit, wieder zu kämpfen"

"Das Leben mit diesem Knie macht sogar den Alltag zu einem Kampf. Letztendlich war eine Operation die einzige Option. Es ist hart, aber ich bin bereit, wieder zu kämpfen", schrieb die 29-Jährige auf Instagram.

Vlhova verletzt sich am 20. Jänner 2024 beim Riesentorlauf in Jasna und erlitt eine schwere Verletzung am rechten Knie. Die Slalom-Olympiasiegerin von Peking 2022 verpasste schließlich die gesamte Weltcup-Saison 2024/25 und die Ski-WM in Saalbach.

Durch die erneute Operation rückt ihr Comeback wieder in weite Ferne, Ziel werden aber wohl die Olympischen Winterspiele in Cortina 2026 sein.

