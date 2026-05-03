Nach 18 Jahren: Paula Moltzan verkündet Trennung

Zehn Mal stand Paula Moltzan in ihrer Karriere bereits auf dem Skiweltcup-Podest - alleine im vergangenen Winter fünf Mal.

Auf ihren ersten Sieg muss die 32-jährige US-Amerikanerin aber nach wie vor warten.

Um die vielleicht fehlenden Impulse zu setzen, hat Moltzan nun verkündet, sich von ihrem langjährigen Ausrüster Rossignol zu trennen.

"Manchmal braucht es eine Veränderung"

18 Jahre lang war sie auf der französischen Ski-Marke unterwegs. "Ihr werdet immer einen speziellen Platz in meinen Herzen tragen, aber manchmal braucht es eine Veränderung", verkündet Moltzan via Instagram.

Mit Rossignol raste Moltzan 2023 unter anderem zu WM-Gold im Teambewerb und WM-Bronze im Riesentorlauf 2025 in Saalbach.

Traum von Olympia-Medaille erfüllt

Bei den Olympischen Spielen 2026 gewann sie gemeinsam mit Jacqueline Wiles Bronze in der Team-Kombination.

Im vergangenen Winter schloss sie den Gesamtweltcup als starke Sechste ab. Im Riesentorlauf wurde sie nach vier Podestplätzen ebenfalls Sechste, im Slalom-Weltcup sogar Fünfte.