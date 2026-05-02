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Comeback? Vonn erst "in eineinhalb Jahren" vollständig genesen

Lindsey Vonn spricht nach ihrer schweren Verletzung offen über ihre Zukunft. Ein Comeback im Ski-Weltcup ist nicht ausgeschlossen. Frühestens könnte sie zur Saison 2027/28 zurückkehren.

Comeback? Vonn erst "in eineinhalb Jahren" vollständig genesen Foto: © GETTY
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Ski-Legende Lindsey Vonn hat sich nach ihrer schweren Verletzung bei den Olympischen Spielen erneut zu möglichen Comeback-Plänen geäußert.

Eine Rückkehr in den Ski-Weltcup sei aktuell zwar nicht konkret geplant, aber auch nicht ausgeschlossen. "Ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen", erklärte die US-Amerikanerin gegenüber "AP".

Derzeit seien für sie alle Optionen offen – vom endgültigen Karriereende bis hin zu einem erneuten Comeback.

Rückkehr frühestens 2027/28

Sollte sich Vonn tatsächlich für eine Rückkehr entscheiden, wäre diese erst zur Saison 2027/28 realistisch. Die 84-fache Weltcupsiegerin wäre dann bereits 43 Jahre alt.

Aktuell befinde sie sich ohnehin noch im "Überlebensmodus" und sei emotional noch nicht bereit, eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Weitere Operation steht bevor

Zunächst liegt der Fokus auf der Genesung. Nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo steht noch ein weiterer Eingriff an.

"Ich habe noch eine Operation vor mir, um das Metall zu entfernen und mein Kreuzband zu ersetzen", erklärte Vonn. Danach folgt eine intensive Reha-Phase. Vollständig genesen würde sie wohl erst "in eineinhalb Jahren" sein.

Die 41-Jährige beschrieb die Verletzung als besonders belastend. Selbst für eine Athletin ihrer Erfahrung sei das Schmerzlevel außergewöhnlich gewesen.

Sie habe sich nicht vorstellen können, "so etwas in einem Universum der Schmerzen" zu erleben, so Vonn.

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