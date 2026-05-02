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Große Ehre für Odermatt: Ski-Star tritt in Federers Fußstapfen

Große Auszeichnung für Marco Odermatt: Der Ski-Dominator wird zum Ehrendoktor ernannt. Damit reiht sich der Schweizer in eine exklusive Liste ein.

Große Ehre für Odermatt: Ski-Star tritt in Federers Fußstapfen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Marco Odermatt wird am Montag eine außergewöhnliche Auszeichnung zuteil: Der Schweizer Ski-Star erhält einen Ehrendoktortitel der EPFL, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne.

Damit würdigt die Hochschule seine "außergewöhnliche Karriere und seinen herausragenden Beitrag zu seinem Fachgebiet" – eine besondere Anerkennung für den 28-Jährigen.

In einer Reihe mit Federer

Mit dieser Ehrung tritt Odermatt in prominente Fußstapfen. Vor ihm wurde erst ein Schweizer Sportler mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet: Tennis-Legende Roger Federer.

Der 20-fache Grand-Slam-Champion erhielt diese Auszeichnung bereits 2017 von der Universität Basel.

Dominanz im Weltcup hält an

Auch sportlich gesehen bleibt Odermatt das Maß aller Dinge. In der Saison 2025/26 sicherte er sich bereits zum fünften Mal in Folge den Gesamtweltcup.

Bei den Olympischen Spielen in Milano/Cortina 2026 sammelte Odermatt zudem drei Medaillen - wenn auch keine in Gold.

Ein weiterer Meilenstein gelang ihm Ende Februar 2026: Mit seinem 54. Weltcupsieg in Garmisch-Partenkirchen zog er mit Ski-Legende Hermann Maier gleich. Ewige Bestenliste >>>

Nun kommt zu seiner beeindruckenden Titelsammlung auch noch ein akademischer Titel hinzu.

Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#18 - Gustav Thöni (Italien)
#18 - Peter Müller (Schweiz)

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