Große Ehre für Odermatt: Ski-Star tritt in Federers Fußstapfen
Große Auszeichnung für Marco Odermatt: Der Ski-Dominator wird zum Ehrendoktor ernannt. Damit reiht sich der Schweizer in eine exklusive Liste ein.
Marco Odermatt wird am Montag eine außergewöhnliche Auszeichnung zuteil: Der Schweizer Ski-Star erhält einen Ehrendoktortitel der EPFL, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne.
Damit würdigt die Hochschule seine "außergewöhnliche Karriere und seinen herausragenden Beitrag zu seinem Fachgebiet" – eine besondere Anerkennung für den 28-Jährigen.
In einer Reihe mit Federer
Mit dieser Ehrung tritt Odermatt in prominente Fußstapfen. Vor ihm wurde erst ein Schweizer Sportler mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet: Tennis-Legende Roger Federer.
Der 20-fache Grand-Slam-Champion erhielt diese Auszeichnung bereits 2017 von der Universität Basel.
Dominanz im Weltcup hält an
Auch sportlich gesehen bleibt Odermatt das Maß aller Dinge. In der Saison 2025/26 sicherte er sich bereits zum fünften Mal in Folge den Gesamtweltcup.
Bei den Olympischen Spielen in Milano/Cortina 2026 sammelte Odermatt zudem drei Medaillen - wenn auch keine in Gold.
Ein weiterer Meilenstein gelang ihm Ende Februar 2026: Mit seinem 54. Weltcupsieg in Garmisch-Partenkirchen zog er mit Ski-Legende Hermann Maier gleich. Ewige Bestenliste >>>
Nun kommt zu seiner beeindruckenden Titelsammlung auch noch ein akademischer Titel hinzu.