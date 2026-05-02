Große Ehre für Odermatt: Ski-Star tritt in Federers Fußstapfen

Marco Odermatt wird am Montag eine außergewöhnliche Auszeichnung zuteil: Der Schweizer Ski-Star erhält einen Ehrendoktortitel der EPFL, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne.

Damit würdigt die Hochschule seine "außergewöhnliche Karriere und seinen herausragenden Beitrag zu seinem Fachgebiet" – eine besondere Anerkennung für den 28-Jährigen.

In einer Reihe mit Federer

Mit dieser Ehrung tritt Odermatt in prominente Fußstapfen. Vor ihm wurde erst ein Schweizer Sportler mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet: Tennis-Legende Roger Federer.

Der 20-fache Grand-Slam-Champion erhielt diese Auszeichnung bereits 2017 von der Universität Basel.

Dominanz im Weltcup hält an

Auch sportlich gesehen bleibt Odermatt das Maß aller Dinge. In der Saison 2025/26 sicherte er sich bereits zum fünften Mal in Folge den Gesamtweltcup.

Bei den Olympischen Spielen in Milano/Cortina 2026 sammelte Odermatt zudem drei Medaillen - wenn auch keine in Gold.

Ein weiterer Meilenstein gelang ihm Ende Februar 2026: Mit seinem 54. Weltcupsieg in Garmisch-Partenkirchen zog er mit Ski-Legende Hermann Maier gleich. Ewige Bestenliste >>>

Nun kommt zu seiner beeindruckenden Titelsammlung auch noch ein akademischer Titel hinzu.