Auch das zweite Training für die Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Frauen in La Thuile ist abgesagt worden.

Im italienischen Ski-Ort soll nun am Donnerstag ein Training stattfinden, ehe am Freitag eine Abfahrt und am Samstag ein Super-G über die Bühne gehen sollen. Für die Austragung einer Abfahrt muss zwingend ein Training absolviert werden. Findet dieses am Donnerstag nicht statt, folgen Freitag und Samstag je ein Super-G.

UPDATE: Mittlerweile steht das Programm fest >>>

La Thuile ist die vorletzte Speed-Station dieser Weltcup-Saison. Danach steht noch das Finale in Sun Valley (USA) an. Die Kugel-Entscheidungen in Abfahrt und Super-G sind noch nicht gefallen.

In der Abfahrt liegt die Steirerin Cornelia Hütter als Titelverteidigerin 16 Punkte hinter Spitzenreiterin Federica Brignone aus Italien zurück.

