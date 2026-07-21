Alexander Zickler folgt Ex-Salzburg-Coach in die Wüste

Neuer Job für Alexander Zickler (52)!

Der Deutsche trennte sich nach neun Jahren von seinem Chef Marco Rose und folgte ihm nicht nach Bournemouth.

Jetzt arbeitete er mit Thomas Letsch bei Al-Shabab in der Saudi Pro League zusammen. Die beiden haben sich ebenfalls in der Mozartstadt kennengelernt.

Kennen sich aus Salzburg

Zickler assistierte Letsch bereits 2012 als Co in der Akademie, später coachten sie gemeinsam den Kooperationsverein FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga.

Letsch war zwischen 2025 und 2026 für etwas mehr als ein Jahr Trainer des FC Red Bull Salzburg, Zickler gehörte dabei nicht zum Staff. Kai Hesse assisitierte in Salzburg, bleibt Letsch auch weiter in Saudi-Arabien treu.

Duelle gegen Ex-Co

Teil des Letsch-Teams in Salzburg war auch zwischen Juni und Oktober 2025 der Deutsche Jens Wissing. Im Jänner 2026 gelang ihm der Sprung als Cheftrainer nach Japan zu Gamba Osaka, wo er sensationell den AFC-Cup holte.

In der Liga erwarten nun Wissing mit seinem neuen Klub Al-Ittihad Duelle gegen seinen ehemaligen Chef.