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Champions-League-Quali heute: SK Sturm - Heart of Midlothian FC
Die Grazer starten als erstes österreichisches Team in das Abenteuer Europacup 2026/27 - und das gegen den schottischen Vizemeister. LIVE-Infos:
Erstes Pflichtspiel der Saison für den SK Sturm Graz!
Österreichs Vizemeister bekommt es am Dienstag im Hinspiel der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde mit dem Heart of Midlothian FC zu tun - ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>
Die Hearts waren vergangene Saison drauf und dran, schottischer Meister zu werden, verpassten den Titel jedoch am letzten Spieltag im direkten Duell gegen Celtic Glasgow um Haaresbreite.
Ein Weiterkommen gegen die Schotten wäre für Sturm von immenser Bedeutung. Nimmt man die Hürde Hearts, könnte man fest mit einer Europacup-Ligaphase planen. Bei einem Ausscheiden würde man in die Europa-League-Qualifikation wechseln.
Diese Gegner warten auf Sturm in der dritten Champions-League-Qualirunde >>>
Diese Gegner drohen Sturm in der dritten Europa-League-Qualirunde >>>