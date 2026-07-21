SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU Heart of Midlothian FC Heart of Midlothian FC HOM
Heute 20:30 Uhr
1 1.83
X 3.75
2 4.20
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Champions-League-Quali heute: SK Sturm - Heart of Midlothian FC

Die Grazer starten als erstes österreichisches Team in das Abenteuer Europacup 2026/27 - und das gegen den schottischen Vizemeister. LIVE-Infos:

Champions-League-Quali heute: SK Sturm - Heart of Midlothian FC Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Erstes Pflichtspiel der Saison für den SK Sturm Graz!

Österreichs Vizemeister bekommt es am Dienstag im Hinspiel der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde mit dem Heart of Midlothian FC zu tun - ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Die Hearts waren vergangene Saison drauf und dran, schottischer Meister zu werden, verpassten den Titel jedoch am letzten Spieltag im direkten Duell gegen Celtic Glasgow um Haaresbreite.

Ein Weiterkommen gegen die Schotten wäre für Sturm von immenser Bedeutung. Nimmt man die Hürde Hearts, könnte man fest mit einer Europacup-Ligaphase planen. Bei einem Ausscheiden würde man in die Europa-League-Qualifikation wechseln.

Diese Gegner warten auf Sturm in der dritten Champions-League-Qualirunde >>>

Diese Gegner drohen Sturm in der dritten Europa-League-Qualirunde >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Dieser TV-Sender zeigt SK Sturm Graz gegen Hearts

Dieser TV-Sender zeigt SK Sturm Graz gegen Hearts

Champions League
2
Sturm müsste in dritter CL-Qualirunde nach Istanbul oder Polen

Sturm müsste in dritter CL-Qualirunde nach Istanbul oder Polen

Champions League
41
Europa-League-Quali: Sturm und Salzburg kennen mögliche Gegner

Europa-League-Quali: Sturm und Salzburg kennen mögliche Gegner

Europa League
43
Diese ÖFB-Kicker sind seit 1. Juli vereinslos

Diese ÖFB-Kicker sind seit 1. Juli vereinslos

Fußball
29
Millionen-Ablöse fällig: Salzburg an VfB-Talent dran?

Millionen-Ablöse fällig: Salzburg an VfB-Talent dran?

Bundesliga
4
Dominik Fitz ist dem WAC zu teuer

Dominik Fitz ist dem WAC zu teuer

Bundesliga
8
Nächste WM-Erweiterung: CONMEBOL möchte 64 Teilnehmer für 2030

Nächste WM-Erweiterung: CONMEBOL möchte 64 Teilnehmer für 2030

Fußball WM
14

Kommentare

UEFA Champions League Fußball SK Sturm Graz Hearts of Midlothian