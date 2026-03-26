ÖSV-Bilanz: "Auch wenn's schiefläuft, sind wir konkurrenzfähig"

LAOLA1: Marco Schwarz scheint zwischen Slalom und Abfahrt hin- und hergerissen. Was wäre dein Wunsch, wohin soll er sich in Zukunft orientieren?

Mitter: Ich sehe das pragmatisch. Er muss im Slalom rund acht Zehntel aufholen, wenn er wieder aufs Podium fahren oder gewinnen will. Also muss man sich fragen: Wie viele gute Trainingstage im Slalom braucht es, damit das gelingt? Wie bringt man das Slalom-Training mit seinen Kerndisziplinen – RTL und Super-G – zusammen, damit das andere nicht darunter leidet? Wie viele Abfahrts-Trainings braucht man, wenn man um den Super-G-Weltcup mitfahren will? Wenn man dann merkt, dass man vielleicht irgendwo nur zehn Slalom-Trainingstage reinquetschen kann, kann man wahrscheinlich sagen, es ist gescheiter, wir sparen uns das. Wenn man allerdings sagt, okay, das geht sich aus, dann passt es.

LAOLA1: Wie fällt deine Bilanz zur Speed-Saison bei den Frauen aus?

Mitter: In der Abfahrt haben wir vier Athletinnen, die aufs Podest gefahren sind. Mit Ariane Rädler hat eine fünfte daran gekratzt, sie hat dafür bei Olympia zugeschlagen. Wir haben eine starke Mannschaft, aber die Leistungen haben auch sehr geschwankt. Es gab Rennen, die haben uns ein bisschen Rätsel aufgegeben, da müssen wir auch noch genau hinschauen. Es ist eine starke Speed-Mannschaft, die es punktuell zeigt. Vielleicht können wir es in Zukunft flächendeckend zeigen.

LAOLA1: Im Riesentorlauf hat Julia Scheib alles überstrahlt. Hinter ihr wird es dann aber dünn, was Top-Athletinnen betrifft.

Mitter: Wird es, ja. Aber es sind Pflänzchen da. Nina Astner hat sich in dieser Saison in den Weltcup reingefahren, bei Stephanie Brunner ist es beim Finale auf einmal auch wieder gelaufen. Wir müssen jetzt schauen, warum sie die Leistungen nicht immer zeigen können. An Julia Scheib sieht man, wie schnell es gehen kann. Was sie heuer gezeigt hat, war schon extrem stark. Vor der Saison hatte sie erst einen Podestplatz und keinen Sieg. Mit starken technischen Leistungen und mentaler Stärke hat sie das dann hinbekommen. Sie hatte keine Schwächephase. Das war wirklich stark.

LAOLA1: Kann man das Erfolgsmodell von Julia Scheib auch auf andere Athlet:innen übertragen?

Mitter: Bei Julia war das ein Prozess, den sie durchgemacht hat. Sie hat immer an ihrem Schwung gearbeitet und ist über diesen Grad hinweggekommen, wo man dann weiß: Mein Schwung funktioniert so, dass, wenn ich meine eigene Leistung bringe, ich halbwegs weit vorne bin. Das ist dann schon mal ein gutes Gefühl. Und da möchte man eigentlich mit mehreren Athlet:innen hin. Dass man keine wilden Ausflüge machen muss in sonstige Wissenschaften oder in fast Casino-artige Voll-Risiko-Geschichten. Sondern dass man sagt: Ich verbessere meinen Schwung soweit, dass mich nicht mehr viele schlagen. Das ist, wo wir hinwollen. Da kann man sich von July einiges abschauen, aber es gibt natürlich kein Rezept.