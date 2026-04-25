64 - 66 - 68. Auch wenn die Scores von Bernd Wiesberger im Enhance Anting GC von Shanghai steigen, so bleibt der 40-Jährige dennoch im Rennen um seinen 9. Titel auf der DP World Tour (ehemals European Tour).

Um über seinen 13. Sieg als Professional zu jubeln, muss Wiesberger am Schlusstag noch einmal hoch konzentriert ans Werk gehen.

Das mit 2,75 Mio. Dollar dotierte Event in Shanghai beendete Wiesberger vor neun Jahren bereits einmal auf Rang vier. Der Sieger 2026 erhält 467.500 US-Dollar, der Zweite noch 302.500.

Zudem sicherte sich der Oberwarter Ende April 2017 den Titel beim Shenzhen International in China.

"Ich fühle mich hier sehr wohl und mag den Kurs. Auch mein Spiel fühlt sich in diesen Tagen sehr gut an", erklärt Wiesberger vor der Finalrunde.

Spanier, der für die Emirate startet, an der Spitze

Am sogenannten "Moving Day" zieht der Spanier Adrian Otaegui, der seit Dezember 2024 für die Vereinigten Arabischen Emirate startet, am Österreicher vorbei.

Otaegui (66-69-62) gelingt am Samstag eine echte Traumrunde mit acht Birdies und einem Eagle bei nur einem Bogey. Wiesberger legt in Runde 3 sehr stark los und muss nach vier Birdies auf der 9 sein erstes Bogey hinnehmen. Auf den Back-Nine notiert der Burgenländer ein Birdie und ein Bogey.

Mit insgesamt 198 Schlägen (-15) rangiert Wiesberger vor der Schlussrunde einen Schlag hinter Otaegui (-16), aber drei Strokes vor dem drittplatzierten Südafrikaner Shaun Norris (-12).

Steinlechner arbeitet sich in die Top 50

Der Tiroler Maximilian Steinlechner (69-71-71) notiert wie am Freitag eine Par-Runde und verbessert sich damit um acht Ränge auf den 47. Zwischenrang.

Wie schon auf seinem zweiten Umlauf demonstriert der Innsbrucker auch am Moving Day sein solides Spiel. Auf den 18 interessanten und von viel Wasser umgebenen Spielbahnen schreibt Steinlechner jeweils zwei Birdies sowie zwei Bogies bei 14 Pars auf seine Scorekarte.

Die PGA Tour absolviert in New Orleans den einzigen Teambewerb der Saison.

PGA-Team-Event ohne Straka

Sepp Straka ist nicht am Start. Zur Halbzeit (1x Fourball), 1x Foursome) führt das US-Duo Alex Smalley/Hayden Springer (-16) einen Schlag vor den englischen Brüdern Matt und Alex Fitzpatrick sowie zwei weiteren US-Teams.

Die Top-Events der DP World Tour und der PGA Tour sind live bei Canal+ zu sehen.

Samstag, 25. April

15:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 3, Early Coverage

20:30 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 3 (Kommentar: Florian Bauer)

Sonntag, 26. April