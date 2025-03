Die Startliste für den zweiten Frauen Super-G in La Thuile

presented by

Rennen Nummer zwei in La Thuile steht auf dem Programm!

Am Freitag (ab 11 Uhr im LIVE-Ticker >>>) steht für die Frauen der zweite Super-G an. Beim ersten Rennen am Donnerstag setzte sich Emma Aicher knapp vor Sofia Goggia und Federica Brignone durch. Conny Hütter kam auf dem Weg zu einer Bestzeit zu Sturz (zum Rennbericht >>>).

Auch im Kampf um Super-G-Kristall wird es erneut ernst. Zwei Rennen vor Schluss hat Lara Gut-Behrami nur noch 45 Punkte Vorsprung auf Federica Brignone.

Eröffnet wird der zweite Super-G in La Thuile von Romane Miradoli. Erste Österreicherin ist Mirjam Puchner mit Startnummer fünf. Unmittelbar danach kommen Federica Brignone (6) und Cornelia Hütter (7). Stephanie Venier hat die zwölf, Lara Gut-Behrami Startnummer 13.

Ariane Rädler kommt mit Nummer 18, Nadine Fest hat die 26 und Christian Ager Startnummer 30. Magdalena Egger (36), Julia Scheib (44) und Stephanie Brunner (48) gehen jenseits der ersten 30 ins Rennen. Insgesamt stehen neun rot-weiß-rote Athletinnen am Start.

Die Startliste für den Super-G der Frauen in La Thuile:

