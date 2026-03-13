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Die Startliste für den RTL der Frauen in Are

In Schweden kann Julia Scheib die kleine Kristallkugel fixieren. Vier Österreicherinnen sind am Start.

Die Startliste für den RTL der Frauen in Are Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Samstag geht um 10 Uhr der erste Durchgang des Frauen-Riesentorlaufs in Are über die Bühne (im LIVE-Ticker>>>).

Im vorletzten RTL der Saison kann ÖSV-Star Julia Scheib den Gewinn der kleinen Kristallkugel fixieren. Sie führt aktuell mit 89 Punkten vor Camille Rast (SUI).

Zum Weltcupstand>>>

Die beiden starten auch direkt hintereinander. Rast geht als Zweite aus dem Starthaus, Scheib als Dritte. Eröffnet wird das Rennen von Thea Louise Stjernesund aus Norwegen.

Mit Nummer vier ist Paula Moltzan (USA) an der Reihe. Mit fünf folgt Alice Robinson (AUS), direkt nach ihr starten US-Superstar Mikaela Shiffrin und Sara Hector (SWE).

Stephanie Brunner ist als 19. an der Reihe, Nina Astner als 23. und Franziska Gritsch als 29.

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