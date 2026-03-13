Schweizer Speed-Spezialist verkündet überraschend Karriereende

Niels Hintermann verabschiedet sich aus dem Ski-Rennsport!

Der 30-jährige Schweizer verzichtete bereits in der Abfahrt von Courchevel auf einen Start und gab in diesem Zusammenhang seinen Rücktritt bekannt.

Im ORF-Interview erklärt Hintermann, der 2024 an Lymphdrüsenkrebs erkrankt war, seine Beweggründe:

"Es war überhaupt kein Schnellschuss oder irgendwas." Stattdessen sei die Entscheidung in den letzten Wochen gereift. Grund seien auch nicht körperliche Beschwerden, "sondern es ging mir einfach nicht gut. Ich bin nicht mehr bereit, diese Risikobereitschaft an den Tag zu legen, die es heute braucht in dieser Disziplin", so Hintermann.

Er ergänzte: "Ich habe mit meiner Krebserkrankung ein zweites Leben geschenkt bekommen und das möchte ich nicht ganz so einfach aufs Spiel setzen."

Nach Garmisch noch einmal alles versucht

Die Entscheidung habe ihn schon länger beschäftigt, so Hintermann: "Nach Garmisch war ich schon sehr, sehr nahe dran. Da sind wir aber dann zum Entschluss gekommen, wir probieren wirklich alles, was nur geht: mit Hypnose, Mentaltraining und, und, und. Es hat sich eigentlich die ganze Woche gut angefühlt, aber heute hat es sich falsch angefühlt, zu starten. Der Körper wollte nicht, der Kopf wollte nicht und diesem Gefühl muss ich nun genügend Gewichtung geben und das passt so für mich."

Skizirkus "wird mich für mein Leben prägen"

Dennoch blickt der Schweizer mit positiven Erinnerungen auf seine Zeit im Skizirkus zurück: "Sehr viele gute Erinnerungen und sehr, sehr schöne Freundschaften. Eine Zeit, die mich fürs Leben prägen wird", so Hintermann, der seine sportlichen Anfänge in der Skihauptschule Schruns im Montafon machte.

Konkrete Zukunftspläne hat er noch nicht: "Da ist schon noch ein bisschen Angst und Furcht. Zum Glück habe ich ein ziemlich cooles Unternehmen mit drei anderen gegründet, wo es genau um diese Themen geht. Von dem her werde ich mir jetzt sicher die nächsten zwei, drei Monate Zeit nehmen, um zu schauen, wie wir das am besten machen."

Eines steht für ihn jedoch fest: "Ich werde der Erste bei der Gondel sein und ein paar Schwünge für die Seele machen, aber der Rennsport ist für mich vorbei."

Der Schweizer konnte im Laufe seiner Karriere drei Weltcuprennen gewinnen.