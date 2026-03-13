Kriechmayr-Sieg in Courchevel! Kleine & große Kugel für Odermatt

Fast auf den Tag genau vor drei Jahren gab es den letzten österreichischen Sieg im Abfahrts-Weltcup. Dank Vincent Kriechmayr ist diese Sieglos-Serie nach 23 Rennen nun beendet.

Der Oberösterreicher gewinnt die vorletzte Saison-Abfahrt in Courchevel und feiert seinen 20. Weltcup-Sieg, den zehnten in der Abfahrt. Kriechmayr triumphiert bei frühlingshaften Bedingungen nur neun Hundertstel vor Kitz-Sieger Giovanni Franzoni (ITA) und Marco Odermatt (SUI/+0,31).

Odermatt räumt doppeltes Kristall ab

Odermatt reicht der dritte Platz für den vorzeitigen Gewinn der Abfahrts-Kugel, auch weil sein Teamkollege und Verfolger Franjo von Allmen ausscheidet. Für Odermatt ist es die dritte Abfahrts-Kugel in Folge.

Außerdem fixiert der Schweizer auch seinen fünften Gesamtweltcup-Sieg in Folge. Mit 632 Punkten Vorsprung auf Lucas Braathen bei noch sechs ausstehenden Rennen ist er auch in dieser Wertung nicht mehr einzuholen.

Für Odermatt sind es die Kristallkugeln Nummer 14 und 15.

Starkes ÖSV-Team

Kriechmayr hat am 15. März 2023 in Soldeu für den bisher letzten ÖSV-Abfahrtssieg gesorgt. 23 Rennen war Rot-Weiß-Rot ohne Sieg in dieser Disziplin geblieben.

Der Oberösterreicher, der noch nicht entschieden hat, ob er nach dieser Saison weitermacht, hat einmal mehr bewiesen, wie wichtig er für das ÖSV-Team ist. Auf der Eclipse hat Kriechmayr 2022 beim Weltcup-Finale schon einmal einen Sieg gefeiert, ein Jahr später bei der WM 2023 auf dem gleichen Hang wurde er als Titelverteidiger nur Elfter.

Österreichs Abfahrtsteam hat damit auch die Überlegenheit der Schweizer, die bis auf Kitzbühel sämtliche Saison-Abfahrten gewonnen hatten, durchbrochen. Kriechmayrs Sieg war auch erst der zweite Podestplatz nach seinem zweiten Rang in Wengen.

Hinter dem Oberösterreicher präsentieren sich auch Raphael Haaser und Daniel Hemetsberger stark. Haaser fährt mit Platz fünf (+0,74) sein mit Abstand bestes Abfahrts-Ergebnis ein, Hemetsberger wird Sechster (+0,95).

Stefan Babinsky schafft es nicht in die Top 15 und verpasst damit auch das Weltcup-Finale der Top-25-Abfahrer.

Marco Schwarz verpasst bei seinem 200. Weltcup-Start auf der unruhigen WM-Strecke von 2023 die Top 20.

Routinier sagt Adieu

Mit der 60. und letzten Startnummer gibt Adrien Theaux seine Abschiedsvorstellung im Weltcup. Der 41-jährige Franzose, 2011 unter anderem Dritter in Kitzbühel, beendet seine Karriere.

Am Samstag und Sonntag sind in Courchevel zwei Super-Gs geplant, das vorhergesagte schlechte Wetter könnte jedoch Probleme bereiten.

