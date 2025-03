presented by

Am Dienstag (1. Durchgang ab 16:30 Uhr/2. Durchgang ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) steht in Sun Valley der letzte Riesentorlauf der Frauen in dieser Weltcup-Saison auf dem Programm.

Eröffnet wird das Rennen von Federica Brignone. Die Italienerin hat im Riesentorlauf-Weltcup derzeit einen Rückstand von 20 Punkten auf Alice Robinson. Die Neuseeländerin geht mit Nummer sieben in den ersten Lauf.

Als erste Österreicherin wird sich Julia Scheib aus dem Starthaus stürzen. Sie hat die Nummer neun.

Aus rot-weiß-roter Sicht hat sich weiters auch noch Stephanie Brunner (21) für das Weltcup-Finale qualifiziert. Katharina Liensberger (26) darf dank ihres Status' als 500-Punkte-Läuferin starten.

