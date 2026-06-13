Alice Robinson klärt Material-Frage

Wochenlang wurde spekuliert, nun herrscht Klarheit: Alice Robinson wird künftig mit den Skiern von Head im Alpinen Skiweltcup am Start stehen.

Das wird am Freitag auf Instagram verkündet. "Ich bin eine Rebellin", verkündet die 24-jährige Neuseeländerin unter den Instagram-Postings ihres neuen Ausrüsters.

Head begrüßt Robinson mit einem "stolzen Willkommen im schnellsten Skirennteam".

Doch nicht Van Deer

Zuletzt wurde unter anderem darüber spekuliert, ob Robinson nach Paula Moltzan der nächste Star des Frauen-Weltcups sein könnte, der ins Van-Deer-Team von Marcel Hirscher wechselt.

Unter anderem scherzt Weltcup-Kollegin Zrinka Ljutic unter dem Instagram-Posting auf nicht ganz so subtile Art und Weise mit ihrem Kommentar: "Van Deer?".

Abschied von Salomon länger bekannt

Robinson konnte in der vergangenen Saison drei Weltcuprennen für sich entscheiden, alle allerdings im Jahr 2025. Der 2026-Abschnitt, inklusive Olympische Spiele, verlief hingegen etwas enttäuschend.

Nach der Saison gab sie die Trennung von ihrem vierjährigen Partner Salomon bekannt >>>

Insgesamt hält die 24-Jährige, deren stärksten Disziplinen Riesentorlauf und Super-G sind, bei sieben Weltcupsiegen.