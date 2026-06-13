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Formel 1 heute: Das Qualifying in Barcelona
Wer schnappt sich in Barcelona die Pole Position? LIVE-Infos:
Die Formel 1 macht dieses Wochenende Station in Barcelona. Am Samstag entscheidet sich im Qualifying (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) die Startreihenfolge für den GP am Sonntag.
Bislang gingen alle sechs Hauptrennen im Laufe dieser Saison an Mercedes, die letzten fünf alleine an Kimi Antonelli.
Der WM-Leader ist auch in Barcelona derjenige, den es zu schlagen gilt. Vor allem Teamkollege George Russell ist unter Zugzwang, will er den Rückstand in der WM-Wertung nicht zu groß werden lassen.
Oder kann die Konkurrenz um Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris und Co. in Spanien zurückschlagen?