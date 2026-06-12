Nächste ÖSV-Speedspezialistin beendet Karriere

Mit Vanessa Nussbaumer hat eine weitere ÖSV-Athletin ihre Karriere als Skirennläuferin beendet.

Nach Mirjam Puchner und Lena Wechner hängt nun das dritte ÖSV-Ass binnen einer Woche ihre Ski an den Nagel.

Wie der ÖSV am Freitag auf den sozialen Medien bekanntgab, hat sich die Vorarlbergerin dazu entschieden, ihre aktive Laufbahn zu beenden.

"Die Speedspezialistin hat sich dazu entschlossen, ihre Karriere zu beenden. Nach einer intensiven und von Verletzungen geprägten Zeit im alpinen Skisport schlägt die Vorarlbergerin nun ein neues Kapitel auf. Wir wünschen dir, liebe Nessi, alles Gute für deinen neuen Lebensabschnitt", verabschiedete Ski Austria die 27-Jährige auf Instagram.

"Unvergessliche Zeit"

Auch Nussbaumer selbst wandte sich mit emotionalen Worten an ihre Fans.

"The End. Es ist Zeit für etwas Neues. Die kleine Nessi hatte damals den Traum, im Europa- und Weltcup zu starten. Dass ich diesen Traum leben durfte, ist irgendwie schon sehr cool. Ich habe nicht alle Ziele erreicht, aber wenn ich zurückblicke, war es eine unvergessliche Zeit", schrieb die Vorarlbergerin.

Schwere Verletzung als Wendepunkt

Besonders die vergangenen zweieinhalb Jahre hätten sie geprägt.

Im November 2023 zog sich Nussbaumer bei einem Sturz im Abfahrtstraining in Copper Mountain einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Unterschenkel zu. Von dieser schweren Verletzung erholte sich die Speedspezialistin nie vollständig.

Sieg in Zauchensee der größte Erfolg

Nussbaumer absolvierte im Laufe ihrer Karriere zwölf Weltcuprennen und gehörte zuletzt dem B-Kader des ÖSV an.

Ihre größten Erfolge feierte sie im Europacup. Dort stand sie insgesamt dreimal auf dem Podest. Ihren einzigen Europacup-Sieg holte sie im Jänner 2023 beim Heimrennen in Zauchensee.