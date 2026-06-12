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Vor WM-Start: Haaland jubelt bei NHL-Finale

Bevor es für Norwegen bei der WM 2026 ernst wird, gönnten sich Erling Haaland und seine Teamkollegen einen besonderen Ausflug. Der Stürmerstar von Manchester City fieberte beim NHL-Finale mit.

Vor WM-Start: Haaland jubelt bei NHL-Finale Foto: © GEPA
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Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft mit Stürmerstar Erling Haaland hat sich vor ihrem Auftakt bei der Weltmeisterschaft einen außergewöhnlichen Ausflug gegönnt.

Der Profi von Manchester City besuchte mit Teamkollegen das fünfte Finalspiel in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zwischen den Carolina Hurricanes und den Vegas Golden Knights. Carolina gewann das Spiel mit 4:2 und führt nach Siegen nun 3:2 (zum Spielbericht >>>).

NHL reagiert auf Video des Norwegen-Stars

Auf einem Video in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Haaland einen Treffer der Hurricanes frenetisch bejubelt. "Es sieht ganz so aus, als wäre Erling Haaland ein großer Eishockey-Fan", schrieb die NHL zu dem Video auf der Plattform "X".

Die Arena der Hurricanes befindet sich in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina und ist nur eine gute Autostunde vom WM-Quartier der Norweger in Greensboro entfernt.

Norwegen startet gegen Irak ins Turnier

Norwegen steigt am Mittwoch (00.00 Uhr MESZ im LIVE-Ticker >>>) gegen Außenseiter Irak in das Turnier ein. Für die Skandinavier, die als Geheimfavorit gelten, ist es die erste WM-Teilnahme seit 1998.

Als Vorbild für eine Überraschung könnten sich Haaland und Co. ausgerechnet die norwegische Eishockey-Nationalmannschaft nehmen. Ende Mai gewann das Team bei der WM in der Schweiz Bronze. Es war die erste Medaille überhaupt für das nordeuropäische Land bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft.

Haalands Jubelausbruch im Video:

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