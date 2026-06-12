Das sind die Champions-League-Termine von Graz, KAC und Salzburg

Heimteam
Auswärtsteam
Termin
Graz99ers
HC Fribourg-Gotteron (SUI)
3. September, 18:30 Uhr
Graz99ers
Bordeaux Boxers (FRA)
5. September, 18:30 Uhr
Eisbären Berlin (GER)
Graz99ers
11. September, 19:30 Uhr
Bili Tygri Liberec (CZE)
Graz99ers
13. September, 16:00 Uhr
Graz99ers
SaiPA Lappeenranta (FIN)
6. Oktober, 20:20 Uhr
Storhamar Hamar (NOR)
Graz99ers
14. Oktober, 19:00 Uhr
KAC:
Heimteam
Auswärtsteam
Termin
KAC
Bordeaux Boxers (FRA)
3. September, 19:15 Uhr
KAC
HC Fribourg-Gotteron (SUI)
5. September, 19:15 Uhr
Storhamar Hamar (NOR)
KAC
10. September, 19:00 Uhr
Kölner Haie (GER)
KAC
12. September
KAC
KooKoo Kouvola (FIN)
6. Oktober, 19:15 Uhr
Eisbären Berlin (GER)
KAC
14. Oktober, 19:30 Uhr
EC Red Bull Salzburg:
Heimteam
Auswärtsteam
Termin
EC Red Bull Salzburg
Kölner Haie (GER)
3. September, 19:15 Uhr
EC Red Bull Salzburg
Bili Tygri Liberec (CZE)
5. September, 19:15 Uhr
Rögle Ängelholm (SWE)
EC Red Bull Salzburg
11. September, 19:00 Uhr
Växjö Lakers (SWE)
EC Red Bull Salzburg
13. September, 15:00 Uhr
EC Red Bull Salzburg
Eisbären Berlin (GER)
7. Oktober, 20:20 Uhr
Skelleftea AIK (SWE)
EC Red Bull Salzburg
13. Oktober, 19:00 Uhr