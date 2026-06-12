Das sind die Champions-League-Termine von Graz, KAC und Salzburg

Die Champions Hockey League hat die Spieltermine für den Grunddurchgang festgelegt.

Alle drei Vertreter der win2day ICE Hockey League - Meister Graz99ers, der Grunddurchgangs-Zweite KAC und -Dritte EC Red Bull Salzburg - starten am 3. September mit einem Heimspiel.

Die 99ers bekommen es in Form von HC Fribourg-Gotteron gleich mit dem Schweizer Meister zu tun, der KAC trifft auf den französischen Champion Bordeaux Boxers. Die "Eisbullen" messen sich mit DEL-Schwergewicht Kölner Haie.

Insgesamt sechs Spiele sind in der Hauptrunde zu absolvieren, die Top 16 qualifizieren sich für die K.o.-Phase. Dass drei österreichische Teams in der Eishockey-Königsklasse vertreten sind, war zuletzt in der Saison 2019/20 der Fall.

Damals spielten der KAC, die Vienna Capitals und die Graz99ers in der CHL.

Das sind alle Spieltermine der ICE-Vertreter:

Graz99ers: