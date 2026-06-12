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Das sind die Champions-League-Termine von Graz, KAC und Salzburg

Erstmals seit 2019/20 nehmen wieder drei österreichische Klubs an der Eishockey-Königsklasse teil. Das sind die Spieltermine:

Das sind die Champions-League-Termine von Graz, KAC und Salzburg Foto: © GEPA
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Die Champions Hockey League hat die Spieltermine für den Grunddurchgang festgelegt.

Alle drei Vertreter der win2day ICE Hockey League - Meister Graz99ers, der Grunddurchgangs-Zweite KAC und -Dritte EC Red Bull Salzburg - starten am 3. September mit einem Heimspiel.

Die 99ers bekommen es in Form von HC Fribourg-Gotteron gleich mit dem Schweizer Meister zu tun, der KAC trifft auf den französischen Champion Bordeaux Boxers. Die "Eisbullen" messen sich mit DEL-Schwergewicht Kölner Haie.

Insgesamt sechs Spiele sind in der Hauptrunde zu absolvieren, die Top 16 qualifizieren sich für die K.o.-Phase. Dass drei österreichische Teams in der Eishockey-Königsklasse vertreten sind, war zuletzt in der Saison 2019/20 der Fall.

Damals spielten der KAC, die Vienna Capitals und die Graz99ers in der CHL.

Das sind alle Spieltermine der ICE-Vertreter:

Graz99ers:

Heimteam

Auswärtsteam

Termin

Graz99ers

HC Fribourg-Gotteron (SUI)

3. September, 18:30 Uhr

Graz99ers

Bordeaux Boxers (FRA)

5. September, 18:30 Uhr

Eisbären Berlin (GER)

Graz99ers

11. September, 19:30 Uhr

Bili Tygri Liberec (CZE)

Graz99ers

13. September, 16:00 Uhr

Graz99ers

SaiPA Lappeenranta (FIN)

6. Oktober, 20:20 Uhr

Storhamar Hamar (NOR)

Graz99ers

14. Oktober, 19:00 Uhr

KAC:

Heimteam

Auswärtsteam

Termin

KAC

Bordeaux Boxers (FRA)

3. September, 19:15 Uhr

KAC

HC Fribourg-Gotteron (SUI)

5. September, 19:15 Uhr

Storhamar Hamar (NOR)

KAC

10. September, 19:00 Uhr

Kölner Haie (GER)

KAC

12. September

KAC

KooKoo Kouvola (FIN)

6. Oktober, 19:15 Uhr

Eisbären Berlin (GER)

KAC

14. Oktober, 19:30 Uhr

EC Red Bull Salzburg:

Heimteam

Auswärtsteam

Termin

EC Red Bull Salzburg

Kölner Haie (GER)

3. September, 19:15 Uhr

EC Red Bull Salzburg

Bili Tygri Liberec (CZE)

5. September, 19:15 Uhr

Rögle Ängelholm (SWE)

EC Red Bull Salzburg

11. September, 19:00 Uhr

Växjö Lakers (SWE)

EC Red Bull Salzburg

13. September, 15:00 Uhr

EC Red Bull Salzburg

Eisbären Berlin (GER)

7. Oktober, 20:20 Uhr

Skelleftea AIK (SWE)

EC Red Bull Salzburg

13. Oktober, 19:00 Uhr

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