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Verschoben! Zukunft von Nordischer Kombination weiter ungewiss

Eine Entscheidung über die Zukunft der Nordischen Kombination sowie des Alpin-Snowboardens wurde verschoben.

Verschoben! Zukunft von Nordischer Kombination weiter ungewiss Foto: © GEPA
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Das Internationale Olympische Komitee (IOC) wird die Entscheidung über die offene Zukunft der Nordischen Kombination und von Alpin-Snowboarden nicht wie geplant bei seiner Session am 24. und 25. Juni in Lausanne treffen.

Man wolle das Sportprogramm der Winterspiele 2030 in Frankreich inklusive der Teilnehmerquoten stattdessen erst in den Wochen danach festlegen, am wahrscheinlichsten aber noch im Juli, gab das IOC bekannt.

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