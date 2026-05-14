Von Anfang an dabei: Skisprung-Urgestein wird abtreten

Die Saison 2026/27 wird die letzte in der Karriere von Yuki Ito werden.

Wie die 32-jährige Japanerin verkündet, wird sie sich danach aus dem Weltcup zurückziehen.

Wie sie auf Instagram schreibt, habe sie vor, sich in den nächsten Monaten weiter zu pushen, "um WM-Medaillen und den Rekord für den längsten Sprung zu kämpfen".

Ito gewann im März 2026 am Holmenkollen in Oslo das zehnte Weltcupspringen ihrer Karriere und zeigte damit, dass sie weiterhin zu den Besten zählt. 2027 steht die Nordische Ski-WM in Falun an. Der Skiflug-Weltrekord der Frauen wurde im März 2026 mit 242,5 m von Nika Prevc aufgestellt.

Beinahe Gesamtweltcupsiegerin

"Ich wäre glücklich, wenn jemand, der meine letzten Sprünge sieht, jemanden einlädt, der vorher noch nie Skispringen gesehen hat. Ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich die besondere Atmosphäre dieses Sports erleben und sagen: Das will ich nochmal sehen", so Ito.

Ito ist seit der Frauen-Premierensaison 2011/12 im Skisprung-Weltcup vertreten. 2016/17 verpasste sie den Gewinn des Gesamtweltcups als Zweite knapp.

Zudem durfte die Japanerin 2013 WM-Gold im Mixed-Teambewerb gewinnen. Hinzu kommen zwei WM-Silbermedaillen auf der Normalschanze (2015, 2017) sowie zwei weitere Mixed-Bronzemedaillen (2015, 2017).