Ski-Exot wechselt ins Team von Hirscher

Der nächste Skifahrer wechselt zur Hirscher-Skimarke Van Deer.

Erst kürzlich war der Wechsel von Ex-ÖSV-Talent Finn Neururer bekannt geworden. Ab der kommenden Saison fährt auch der Litauer Andrej Drukarov mit Van-Deer-Ski.

"Unermüdliche harte Arbeit, Entschlossenheit und Hingabe haben ihn zu VAN DEER–Red Bull Sports geführt. Wir freuen uns auf das nächste Kapitel gemeinsam", schreibt der Skihersteller zur Verpflichtung des Technik-Spezialisten.

Gute Resultate bei Olympia

In der vergangenen Saison startete Drukarov vor allem im Europacup. Seine beste Weltcup-Platzierung ist ein 23. Platz beim Riesentorlauf in Alta Badia 2023.

Bei den vergangenen olympischen Spielen in Mailand/Cortina landete der 27-Jährige sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom in den Top 30.