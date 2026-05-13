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Ski-Exot wechselt ins Team von Hirscher

Der Litauer konnte bisher vor allem im Europacup aufzeigen.

Ski-Exot wechselt ins Team von Hirscher Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der nächste Skifahrer wechselt zur Hirscher-Skimarke Van Deer.

Erst kürzlich war der Wechsel von Ex-ÖSV-Talent Finn Neururer bekannt geworden. Ab der kommenden Saison fährt auch der Litauer Andrej Drukarov mit Van-Deer-Ski.

"Unermüdliche harte Arbeit, Entschlossenheit und Hingabe haben ihn zu VAN DEER–Red Bull Sports geführt. Wir freuen uns auf das nächste Kapitel gemeinsam", schreibt der Skihersteller zur Verpflichtung des Technik-Spezialisten.

Gute Resultate bei Olympia

In der vergangenen Saison startete Drukarov vor allem im Europacup. Seine beste Weltcup-Platzierung ist ein 23. Platz beim Riesentorlauf in Alta Badia 2023.

Bei den vergangenen olympischen Spielen in Mailand/Cortina landete der 27-Jährige sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom in den Top 30.

Mega! Bilder vom neuen Headquarter der Hirscher-Skimarke

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