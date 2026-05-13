Vertragsverlängerung bei den Vienna Capitals

Defender Simon Bourque hat seinen Vertrag bei den Vienna Capitals um eine weitere Saison verlängert.

Der 29-jährige Kanadier wechselte vor dem Beginn der abgelaufenen Saison zu den Caps und zeigte in der Folge in 48 Spielen mit neun Toren und 18 Assists auf. Damit war er der punktbeste Defender der Wiener.

"Ich freue mich darüber, für eine weitere Spielzeit Teil der Vienna Capitals zu sein. Das Ende der Vorsaison war schwer zu verdauen, auch wegen meiner Sperre im Pre-Playoff-Entscheidungsspiel. Das wollen wir in der kommenden Spielzeit besser machen", sagt der Linksschütze.

Bourque weiters: "Ich denke, dass die Organisation die richtigen Schritte setzt, die es uns ermöglichen sollten, nächstes Jahr weit zu kommen. Meine Frau und ich freuen uns bereits darauf, wieder nach Wien zurückzukehren. Wir verbringen den Sommer in Montreal, doch Wien hat bereits einen speziellen Platz in unseren Herzen eingenommen."