Trotz 0:3-Rückstand! Colorado schmeißt Minnesota aus NHL-Playoffs

Endstation für die Minnesota Wild in der zweiten Runde der NHL-Playoffs!

Die Serie gegen Colorado Avalanche geht mit 1:4 verloren. Spiel fünf reißt Colorado mit 4:3 nach Overtime an sich - dabei liegen die Avalanche zwischenzeitlich gar mit 0:3 zurück.

Mackenzie Blackwood steht am Mittwochabend zum zweiten Mal in Folge für Colorado im Tor. Nach drei Gegentreffern im ersten Drittel - von Marcus Johansson (1.) und Nick Foligno (12., 16.) - wird er jedoch ausgewechselt.

Torhüter-Auswechslung bringt die Wende

Scott Wedgewood, der sechs seiner sieben Playoff-Partien gewonnen hatte, ersetzt Blackwood zu Beginn des zweiten Drittels. Die Avalanche liegen zu diesem Zeitpunkt mit 0:3 im Rückstand.

Dank Toren von Parker Kelly (32.), Jack Drury (57.) und Nathan MacKinnon (59.) rettet sich Colorado jedoch in der Overtime, in dieser trifft Brett Kulak (64.) zum Sieg.

Auf wen die topgesetzten Colorado Avalanche im Conference Finale treffen, entscheidet sich im Duell zwischen den Vegas Golden Knights und den Anaheim Ducks. Vegas führt die Serie 3:2 an.