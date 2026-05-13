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Turtelt Lindsey Vonn mit einem französischen Skifahrer?

Die derzeit verletzte US-Amerikanerin verbringt im Moment viel Zeit mit einem Weltcup-Abfahrer.

Turtelt Lindsey Vonn mit einem französischen Skifahrer? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Vergangene Woche trat Lindsey Vonn bei der Met Gala erstmals ohne Krücken auf.

Die US-Amerikanerin befindet sich nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo vor drei Monaten weiter auf dem Weg der Besserung – und hat dieser Tage womöglich ein neues Liebesglück gefunden.

Vonn verbringt viel Zeit mit Matthieu Bailet

Wie das "People Magazine" berichtet, wurden Vonn und der französische Speed-Spezialist Matthieu Bailet gemeinsam in New York gesehen – beim Shoppen in Soho, in der U-Bahn und am Rande des Musicals "The Outsiders".

"Sie lernen sich gerade kennen", sagte eine Quelle dem "People Magazine". Vonn kommentierte jüngst auch ein Instagram-Posting von Bailet, das ihn oberkörperfrei zeigt.

Die US-Amerikanerin trennte sich 2025 von Unternehmer Diego Osorio und ist seitdem single.

Lindsey Vonn: Die besten Bilder der Speed-Queen

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