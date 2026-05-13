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Hirscher angelt sich ÖSV-Verweigerer

Erst vergangene Woche sorgte der gebürtige Tiroler mit seinem Nationenwechsel für Aufsehen. Nun gibt er die zweite Veränderung für die kommende Saison bekannt.

Hirscher angelt sich ÖSV-Verweigerer Foto: © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool
Textquelle: © LAOLA1
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Ein neues Ski-Talent wird kommende Saison in das Ski-Team von Marcel Hirscher wechseln.

Wie Finn Neururer auf Instagram bekanntgibt, wird er künftig auf Skiern von Van Deer an den Start gehen. Zuvor war er für den französischen Ausrüster Rossignol unterwegs.

"Ich möchte mich bei Rossignol Racing für die wertvolle Unterstützung in den letzten Jahren bedanken", schreibt der erst 15-jährige Ski-Rennläufer in seinem Posting.

Zweite Veränderung in wenigen Tagen

Erst vergangene Woche hatte Neururer zudem einen Nationenwechsel vollzogen.

Der gebürtige Innsbrucker wird künftig nicht mehr für den ÖSV, sondern für Deutschland an den Start gehen.

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