Hirscher holt Ex-ÖSV-Star als Markenbotschafter ins Boot

Marcel Hirscher hat einen bekannten Markenbotschafter für seine Skimarke an Land ziehen können.

"Ab sofort auf den Geräten von VAN DEER-Red Bull Sports unterwegs", postet Reinfried Herbst ein Foto von sich auf Social Media. "Eines kann ich schon mal sagen, richtig geile Geräte!"

Hirscher und Herbst gingen einige Jahre gemeinsam im Weltcup an den Start. Seine erfolgreichste Saison erlebte Herbst 2009/10, als er den Slalom-Weltcup für sich entscheiden konnte.

Hirscher selbst konnte in der aktuell laufenden Weltcup-Saison noch an keinem Rennen teilnehmen. Dafür durfte er bereits einen Sieg von seinem Skimarken-Schützling Timon Haugan in Val d'Isere bejubeln.

Auch Daniel Tschofenig (Skispringen) und Vinzenz Geiger (Nordische Kombination) konnten bereits Saisonsiege mit Van-Deer-Skiern einfahren.