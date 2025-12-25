NEWS

ÖSV-Hoffnung verletzt sich Syndesmoseband

Lisa Hörhager konnte in der laufenden Weltcup-Saison bereits gut aufzeigen, nun muss sie jedoch pausieren.

ÖSV-Hoffnung verletzt sich Syndesmoseband Foto: © GEPA
Ein Trainingsunfall zwingt Lisa Hörhager zu einer Pause.

Die 24-jährige Tirolerin hat sich beim Slalomtraining in St. Michael bei einem Einfädler einen Einriss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen.

Damit muss Hörhager vorerst pausieren. Wie lange die Technik-Spezialistin ausfällt, ist nicht bekannt.

Hörhager lieferte heuer bislang eine gute Saison ab, fuhr im Slalom drei Mal in die Weltcup-Punkte und erreichte zuletzt in Courchevel mit Platz zwölf ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis.

Auch im Riesentorlauf konnte sie heuer bereits zwei Mal punkten.

