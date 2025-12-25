NEWS

Julia Grabher trainierte mit ehemaliger Nummer eins der Welt

Die Vorarlbergerin bereitete sich auf Teneriffa auf die neue Tennis-Saison vor - unter anderem mit einer prominenten Trainingspartnerin.

Julia Grabher trainierte mit ehemaliger Nummer eins der Welt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Aktuell weilt Julia Grabher noch in Österreich, am zweiten Weihnachtsfeiertag hebt die Vorarlbergerin jedoch Richtung Neuseeland ab.

In Auckland wird die 29-Jährige ab 5. Jänner ein WTA-250-Turnier bestreiten und sich auf die ab 18. Jänner startenden Australian Open vorbereiten.

Dank ihrer Weltranglistenposition (95.) steht Grabher direkt im Hauptbewerb und erspart sich die Qualifikation.

Deswegen war die bisherige Vorbereitung jedoch nicht weniger anstrengend. Auf Teneriffa schuftete sie in einem dreiwöchigen Camp.

Training mit Karolina Pliskova

Gegenüber der "Krone" erklärt sie: "Da dies die einzige Zeit im Jahr ist, in der wir auch an der körperlichen Fitness arbeiten können, lag da schon ein Fokus darauf. Das ist insofern wichtig für mich, da mein Spiel doch ziemlich körperlich ist. Darum bin ich auch bereit, hart an mir zu arbeiten."

"In den ersten knapp zwei Wochen ging es ganz stark darum, die Technik zu verbessern", geht Grabher ins Detail. "Später habe ich aber natürlich auch Punkte und Sätze gespielt."

Nämlich unter anderem gegen Karolina Pliskova aus Tschechien. Die ehemalige Nummer eins der Welt war ebenso Sparringpartnerin wie die Ungarin Anna Bodnar (WTA-74.).

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Melanie Schnell
Patricia Mayr-Achleitner

Slideshow starten

19 Bilder

Mehr zum Thema

Die besten Sport-Filme für Kinder

Die besten Sport-Filme für Kinder

Mehr Sport
4
Marko Arnautovic 2025: Zwischen Rekorden und Gerüchten

Marko Arnautovic 2025: Zwischen Rekorden und Gerüchten

ÖFB-Team
1
Wertvollster vereinsloser Fußball-Profi findet neuen Klub

Wertvollster vereinsloser Fußball-Profi findet neuen Klub

International
Drogenermittlungen: Fenerbahçe-Chef wieder frei

Drogenermittlungen: Fenerbahçe-Chef wieder frei

International
ÖSV-Hoffnung verletzt sich Syndesmoseband

ÖSV-Hoffnung verletzt sich Syndesmoseband

Ski Alpin
Comeback von ÖSV-Läuferin am Semmering bestätigt

Comeback von ÖSV-Läuferin am Semmering bestätigt

Ski Alpin
Hirscher holt Ex-ÖSV-Star als Markenbotschafter ins Boot

Hirscher holt Ex-ÖSV-Star als Markenbotschafter ins Boot

Ski Alpin
2
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Julia Grabher Karolina Pliskova