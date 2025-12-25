Julia Grabher trainierte mit ehemaliger Nummer eins der Welt

Aktuell weilt Julia Grabher noch in Österreich, am zweiten Weihnachtsfeiertag hebt die Vorarlbergerin jedoch Richtung Neuseeland ab.

In Auckland wird die 29-Jährige ab 5. Jänner ein WTA-250-Turnier bestreiten und sich auf die ab 18. Jänner startenden Australian Open vorbereiten.

Dank ihrer Weltranglistenposition (95.) steht Grabher direkt im Hauptbewerb und erspart sich die Qualifikation.

Deswegen war die bisherige Vorbereitung jedoch nicht weniger anstrengend. Auf Teneriffa schuftete sie in einem dreiwöchigen Camp.

Training mit Karolina Pliskova

Gegenüber der "Krone" erklärt sie: "Da dies die einzige Zeit im Jahr ist, in der wir auch an der körperlichen Fitness arbeiten können, lag da schon ein Fokus darauf. Das ist insofern wichtig für mich, da mein Spiel doch ziemlich körperlich ist. Darum bin ich auch bereit, hart an mir zu arbeiten."

"In den ersten knapp zwei Wochen ging es ganz stark darum, die Technik zu verbessern", geht Grabher ins Detail. "Später habe ich aber natürlich auch Punkte und Sätze gespielt."

Nämlich unter anderem gegen Karolina Pliskova aus Tschechien. Die ehemalige Nummer eins der Welt war ebenso Sparringpartnerin wie die Ungarin Anna Bodnar (WTA-74.).