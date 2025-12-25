"Wenn man die Basics, die leichteren Tricks gut kann, dann ist man auch bald mal bereit für die schwereren Sprünge." Nach dem "entscheidenden Dezember" werde sie im Jänner im Weltcup einen Slopestyle fahren und in Aspen "bei den X Games Big Air und Slopestyle mitnehmen".
"Ich glaube, dass Italien noch einmal alles toppt"
Bei den Winterspielen in Europa warte die große Bühne. Aber auch in Südkorea sei die Stimmung richtig gut gewesen. Und in China habe sie mitbekommen, dass viele mitgefiebert haben. "Aber ich glaube, dass Italien noch einmal alles toppt, was ich bisher bei Olympia erlebt habe." Alleine wegen der Nähe zu daheim und der Uhrzeit.
"Denn mir kommt vor, dass ich jedes Mal vor Olympia geschrieben habe, 'schaut es euch an, live um drei in der Früh'", sprach sie die andere Zeitzone an. "Natürlich wäre es mit einer Medaille noch schöner, aber es ist ja kein Wunschkonzert."
Aber auch wenn Olympia erneut in Asien gewesen wäre, hätte Gasser es noch einmal in Angriff genommen. "Es ist so arg, man denkt immer, vier Jahre dauern sehr lang. Und dann sind sie so schnell wieder vorbei. Ich habe eigentlich vor China gesagt, dass das meine letzten Olympischen Spiele sein werden. Aber ich war nicht ganz zufrieden mit meinem Snowboarden. Also war ich sehr zufrieden mit der Goldmedaille. Aber ich habe mir gedacht, ich habe noch nicht ganz alles gemacht, was ich vielleicht kann. Ich wollte es noch einmal wissen."
Für Olympiamedaille muss alles zusammenspielen
Aber sie wisse, es müsse so vieles zusammenspielen. Sie sei nie vor Olympia verletzt gewesen, ihre Verletzungen seien immer zu "Okay-Zeiten" passiert. "Es kann so viel passieren. Man kann sich einmal kurz vor Olympia wehtun, und dann ist das Ganze schon schwieriger."
Die Big-Air-Entscheidung in Livigno findet am 9. Februar 2026 um 19.30 Uhr statt. "Big Air in der Nacht habe ich sehr gerne, die Stimmung ist meistens richtig cool und mit dem Flutlicht sieht man voll gut. Ich brauche nicht schauen, wie das Wetter ist, nur der Wind. Aber Snowboarden selber mag ich lieber am Tag. Bei schönem Wetter fahren, in der Sonne, das gibt einfach Energie."