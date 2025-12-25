Snowboarderin Anna Gasser lässt sich von den nahenden Olympischen Spielen nicht mehr so stressen wie in der Vergangenheit.

"2018, als ich das erste Mal gewonnen habe, war der Stress maximiert. Ich wollte diese Goldmedaille unbedingt. Jetzt ist es ein bisschen ein Bonus. Aber natürlich wünscht man sich einen schönen Abschluss", sagt die Kärntnerin, die nicht nur in Pyeongchang, sondern auch 2022 in Peking den Titel im Big Air gewann und dem Karriereende entgegenblickt.

"Ich hätte einfach gerne, wenn ich bei Olympia gefahren bin, dass ich sagen kann, ich bin stolz darauf. Ob das dann zu einer Medaille reicht? Ich würde es hoffen. Aber wenn ich schon zufrieden bin mit dem, was ich mir vorgenommen habe, dann passt das auch", sagt die 34-Jährige.

Nach einer im Juli beim Surfen zugezogenen Schulterluxation steigt sie erst im Jänner ins Wettkampfgeschehen ein.

Diese Tricks braucht es für eine Olympia-Medaille

Gasser setzt derzeit voll aufs Training und das Arbeiten am 14er-Trick, den es laut ihrer Einschätzung für eine Medaille bei den Winterspielen brauchen wird. Sie hoffe, zu den anderen aufschließen zu können.

Freilich ging an ihr nicht vorbei, dass die Japanerin Kokomo Murase kürzlich als erste Frau einen Backside Triple Cork 1620 zeigte. Wer weiß, was noch alles kommt. 2022 setzte Gasser auf das Überraschungsprinzip, zeigte den Cab Double Cork 1200 erstmals. "Die Judges haben ihn davor nicht gesehen und nicht beraten können, was sie dem jetzt geben würden."

Drei Bewerbe vor Winterspielen geplant

Die Schulter mache alles recht gut mit, sagte Gasser, die sich "schön langsam an die Schwere der Tricks herantastet", wie sie erklärt. Das Gefühl für die Air-Time wieder zu finden, sei anfangs sehr wichtig.