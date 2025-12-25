Die Vierschanzentournee 2025/26 findet ohne Dawid Kubacki statt.

Wie Polens Nationaltrainer Maciej Maciusiak bestätigt, darf der 35-jährige Routinier nicht am Saison-Highlight zum Jahreswechsel teilnehmen.

Stattdessen wird Kubacki vom Weltcup-Team in den Continental Cup versetzt. Dort soll er am 27. und 28. Dezember die Springen in Engelberg bestreiten.

Schwache Saison

In der aktuellen Weltcup-Saison kam Kubacki noch überhaupt nicht in die Gänge, mehr als 31 Punkte konnte er bislang nicht einfahren. In Engelberg verpasste er zuletzt zwei Mal den zweiten Durchgang.

In der Saison 2019/20 krönte sich Kubacki noch zum Sieger der Vierschanzentournee. Zudem hat er zwei WM-Goldmedaillen in seinem Trophäenschrank.