Nächster italienischer Skifahrer muss Olympia-Traum begraben

Nicolo Molteni hätte auf eine Teilnahme bei Heim-Olympia in Mailand/Cortina d'Ampezzo gehofft - stattdessen bleibt ihm nur die Zuschauerrolle.

Nächster italienischer Skifahrer muss Olympia-Traum begraben Foto: © GEPA
Die Olympia-Saison ist für Nicolo Molteni vorzeitig beendet.

Wie der 27-jährige Italiener mitteilt, habe er sich bei der Weltcup-Abfahrt in Gröden am vergangenen Donnerstag das Kreuzband gerissen.

"Es ist wirklich eine riesige Enttäuschung. Ich habe alles gegeben, um meinen Olympiatraum zu verwirklichen", zeigt sich Molteni über Social Media enttäuscht von seinem Saison-Aus.

Moltenis bestes Weltcup-Resultat ist ein 14. Platz. Diesen fuhr er bei der Abfahrt in Kvitfjell ein, zuerst 2022 und ein weiteres Mal 2025. In der aktuell laufenden Saison erreichte Molteni ein Mal Weltcup-Punkte, als 23. beim Super-G in Copper Mountain.

