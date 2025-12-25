Comeback von ÖSV-Läuferin am Semmering bestätigt
Vergangenen Februar zog sich Ricarda Haaser einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie zu. Nun steht ihr Weltcup-Comeback bevor.
Fast elf Monate nach ihrem Kreuzbandriss gibt Ricarda Haaser am Wochenende ihr Comeback im Alpinen Ski-Weltcup.
Die 32-jährige Tirolerin wird beim Riesentorlauf am Samstag (10:00/13:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) am Semmering am Start stehen. Am Sonntag (14:15/17:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) folgt bei der 16. Austragung des Weltcup-Klassikers auf dem Zauberberg in Niederösterreich ein Slalom.
Haaser hatte sich beim WM-Super-G im Februar in Saalbach-Hinterglemm einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen. Auf das anvisierte Comeback bei den Speed-Events in St. Moritz und Val d'Isère verzichtete die Allrounderin, nun folgt beim Heimrennen die Rückkehr.
Zudem gibt ihre 20-jährige Tiroler Landsfrau Valentina Rings-Wanner am Semmering ihr Weltcup-Debüt.