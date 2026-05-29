Zweieinhalb Jahre nach Sturz: Speed-Spezialist beendet Karriere

Der Kanadier Broderick Thompson beendet seine Karriere.

Der Speed-Spezialist kam vor rund zweieinhalb Jahren in Beaver Creek beim Abfahrtstraining schwer zu Sturz. Er erlitt unter anderem Knochenbrüche und ein Schädel-Hirn-Trauma (mehr dazu >>>).

An den Folgen leidet er noch immer, nun hängt er seine Ski an den Nagel. "Ich bin stolz auf alles, was ich erreicht habe, und ich bin dankbar für all die Höhen und Tiefen, die mich zu dem gemacht haben, was ich als Skirennläufer war und was ich als Mensch bin", erklärt er auf Instagram.

"Leistung und Risiko werden mir medizinisch nicht empfohlen"

Er ergänzt: "Es ist schade, meine Karriere wegen einer Verletzung vorzeitig beenden zu müssen, weil ich mich gut fühle, vielleicht sogar großartig – ich habe das Gefühl, ich könnte morgen wieder aus dem Starttor in Kitzbühel schießen. Diese Leistung und das damit verbundene Risiko werden mir nach meiner Hirnverletzung medizinisch nicht empfohlen."

Er vertraue den Ärzten, die sein Leben gerettet hätten - und werde sich nun andere Herausforderungen suchen.

Der 32-Jährige erreichte 2021 in Beaver Creek sein bestes Karriereergebnis. Im Super-G wurde er Dritter.