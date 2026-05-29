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Salzburg-Crack beendet Karriere mit 29 Jahren

Stürmer Nikolaus Kraus zieht vor seinem 30er einen Schlussstrich. Außerdem verlässt Philipp Wimmer die "Eisbullen".

Salzburg-Crack beendet Karriere mit 29 Jahren Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der EC Red Bull Salzburg vermeldet zwei Abgänge.

Nach seinem zweiten Jahr in der Mozartstadt verlässt Nikolaus Kraus (29) die Salzburger nicht nur, er beendet sogar seine Karriere. Der auslaufende Vertrag des Stürmers wurde nicht verlängert.

Kraus absolvierte 84 Spiele (neun Scorer) für die "Eisbullen".

Außerdem verlässt Philipp Wimmer Salzburg. Im Gegensatz zu Kraus hätte der Defender noch einen gültigen Vertrag gehabt. Der Wiener kam 2017 in die Akademie und feierte vier Jahre später sein Profi-Debüt.

Acht Talente neu in der Profi-Trainingsgruppe

Zumindest in der Vorbereitung wird es den Eisbullen aber nicht an Spielern am Eis fehlen.

Mit Torhüter Luca Haitzmann, den Verteidigern Fabian Baumann, Alexander Rebernig und Jakob Schnabl sowie den Stürmern Maximilian Wurzer, Adrian Gesson, Florian Lanzinger und Luca Kogler rücken acht junge Cracks von den Red Bull Hockey Juniors in die Profi-Trainingsgruppe.

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