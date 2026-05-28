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Umstrittener FIS-Präsident hat bei Wahl nur noch zwei Gegner

Zwei Personen haben kurzfristig ihre Kandidatur zurückgezogen. Das Teilnehmerfeld lichtet sich somit.

Umstrittener FIS-Präsident hat bei Wahl nur noch zwei Gegner Foto: © IMAGO / NTB
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIS-Präsidentenwahl, die am 11. Juni in Belgrad stattfindet, sorgt weiterhin für Aufsehen.

Johan Eliasch kandidiert für die Wiederwahl. Das sorgte bei einigen Skistars wie Marco Odermatt zuletzt für Unverständnis (mehr dazu >>>).

Um eine weitere Amtszeit dranzuhängen, muss sich der 64-Jährige jedoch erst gegen andere Kandidaten durchsetzen. Diese wurden einem Bericht des Schweizer "Blick" zufolge nun aber weniger.

Drei Kandidaten bleiben

Anna Harboe Falkenberg aus Dänemark und der Amerikaner Dexter Paine sollen ihre Kandidatur zurückgezogen haben. Ein Sitz im FIS-Rat sei der neue Plan der beiden. Gründe dafür wurden bisher nicht genannt.

Damit stehen mit Eliasch, Alexander Ospelt und Victoria Gosling nur noch drei Personen zur Wahl.

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