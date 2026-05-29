Hier findet die Eishockey-WM 2030 statt

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2030 wird in Finnland und Lettland ausgetragen!

Zu dieser Entscheidung ist der Internationale Eishockey-Verband IIHF am Freitag gekommen. Die Bewerbung der beiden Länder wurde mit 98,23 Prozent der Stimmen angenommen, die Spiele werden in den Hauptstädten Helsinki und Riga stattfinden.

Bereits 2023 fand die WM in Finnland und Lettland statt, damals wurde in Tampere und Riga gespielt.

Die kommenden Eishockey-Weltmeisterschaften bis 2030 werden damit in Deutschland (2027/Düsseldorf und Mannheim), Frankreich (2028/Paris und Lyon), Slowakei (2029/Bratislava und Košice) sowie 2030 in Finnland und Lettland (Helsinki und Riga) stattfinden.