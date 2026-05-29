Belarus-Rückkehr in U18 - was das für Österreich bedeutet

Die IIHF reintegriert Belarus teilweise für die kommende Saison.

Konkret soll eine Rückkehr für die U18 Herren (Top-Division) sowie der Neueinstieg der Frauen- und Frauen-18-Nationalteams auf unterster Stufe ermöglicht werden. Darüber berichtet das Portal "hockeyfans.ch".

Das IOC hatte eine solche Maßnahme - jedoch für alle Stufen - ebenfalls empfohlen. Dadurch könnte es aber mehrere Leidtragende geben. Nach einem Beschluss aus dem Jahr 2022 gab es nämlich im konkreten Fall dann keinen Aufsteiger - weshalb die Schweiz etwa in der Division I Gruppe A antreten müsste.

Aber: Auch Österreich wäre von einer Wiedereingliederung Belarus' betroffen. Wie LAOLA1-Experte Bernd Freimüller bestätigt, wäre der Sieg des U18-Teams im April in diesem Fall wertlos, man müsste weiter in der 1B-Division verweilen. Die WM findet 2027 in Vilnius (Litauen) statt. Das Turnier wurde - wie auch die U20-1A-WM im Dezember in Budapest - am heutigen Freitag vergeben.