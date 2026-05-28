In den vergangenen Wochen hat Van Deer-Red Bull Sport, die Skimarke von Marcel Hirscher, einige neue Athletinnen und Athleten ins Boot geholt.

Bei den Frauen setzen neben Technikspezialistin Paula Moltzan (USA) künftig auch zwei ÖSV-Nachwuchshoffnungen auf Van-Deer-Ski (Hier nachlesen >>>).

Bei den Männern sind ebenfalls weitere Neuzugänge zu erwarten. Nach Informationen der "Kronen Zeitung" wechseln die britischen Brüder Luca und Zak Carrick-Smith ins Team von Marcel Hirscher.

Erfolgreiche Ski-Familie

Luca (21) zeigte 2025 mit Slalom-Bronze bei der Junioren-Weltmeisterschaft auf, im selben Jahr gab er zudem sein Weltcup-Debüt im Slalom.

Zak (19) glänzte 2024 bei den Olympischen Jugendspielen mit zwei Mal Gold und ein Mal Silber. Im März dieses Jahres startete er in Kranjska Gora erstmals im Weltcup.

Zaks Zwillingsbruder Freddy (19), ebenfalls ein erfolgreiches Ski-Talent, soll nicht zu Van Deer wechseln und bei Rossignol-Tochter Dynastar bleiben.

Das Skifahren wurde den Brüdern von ihrer Mutter Emma Carrick-Anderson in die Wiege gelegt. Die heute 50-Jährige war Technikspezialistin und startete vier Mal bei Olympischen Spielen.