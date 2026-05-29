Geht in sein 18. Jahr - Klubikone verlängert beim EC-KAC

Thomas Hundertpfund wird weiter beim EC-KAC zu sehen sein.

Wie der Klub am Freitag mitteilt, hat die Klubikone einen auf die Spielzeit 2026/27 befristeten Vertrag unterschrieben. Für den Mittelstürmer geht es somit in das 18. Jahr bei den Klagenfurtern - mit Ausnahme eines Jahrs beim Timrå IK spielte er durchgehend für die "Rotjacken" und holte vier Meistertitel.

2023 wurde Hundertpfund Kapitän der Mannschaft, mit 959 Einsätzen hat niemand mehr Ligaspiele für den EC-KAC bestritten als der 36-Jährige. Große Teile der vergangenen Saison verpasste er nach einer Unterkörperverletzung im Dezember, aktuell befindet er sich noch in der Rehabilitation.

"Daran zweifeln wir keine Sekunde"

"Zu Beginn meiner ersten Amtszeit als General Manager vor gut 18 Jahren war Thomas Hundertpfund ein vielversprechendes Talent, das sich gerade am Sprung in den Profikader befand. Die eindrucksvolle Laufbahn in Rot-Weiß, die er seither hingelegt hat, und der Umstand, dass er heute immer noch - und zwar in führender Rolle - mit dabei ist, sagen viel über seinen Stellenwert aus und auch über die harte Arbeit, die er in diese Karriere gesteckt hat", erklärt Oliver Pilloni.

"Genau diese Haltung wird ihm nach seiner Verletzung auch den Weg zurück aufs Eis ermöglichen. Daran zweifeln wir keine Sekunde und daher war es selbstverständlich von größtem Interesse für uns, dass wir die Zusammenarbeit mit ihm weiter fortsetzen", sagt er weiters.

Thomas Hundertpfund sagt: "Ich bin seit meiner Kindheit bei diesem Verein, habe hier sehr viele schöne Momente erlebt und möchte, dass das auch in Zukunft der Fall ist und wir gemeinsam noch viel erreichen. In den kommenden Wochen und Monaten werde ich alles dafür tun, dass ich bis zum Saisonbeginn wieder topfit werde, nach fast einem halben Jahr Verletzungspause freue ich mich schon enorm darauf, aufs Eis zurückzukehren."

Stand der Kaderplanung 2026/27 beim EC-KAC:

Torhüter: Sebastian Dahm (2027), Florian Vorauer (2027)

Abwehr: Thimo Nickl (2027), Maximilian Preiml (2027), Tobias Sablatnig (2027), Clemens Unterweger (2029)

Angriff: Matt Fraser (2027), Raphael Herburger (2027), Fabian Hochegger (2028), Thomas Hundertpfund (2027), Daniel Obersteiner (2028), Nick Petersen (2027), Simeon Schwinger (2028), Finn van Ee (2029), David Waaschnig (2028)

Fixierte Abgänge: David Maier, Josh Teves, Mathias From, Luka Gomboc, Mario Kempe, Oliver Lam, Nolan Moyle, Marcel Witting