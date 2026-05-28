Norwegen Norwegen NOR
Lettland Lettland LAT
Endstand
2:0
0:0 , 1:0 , 1:0
  • Tinus Luc Koblar
  • Noah Steen
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NEWS

Erstmals seit 1951! Norwegen steht im WM-Halbfinale

Im aktuellen K.o.-Modus haben es die Norweger noch nie so weit geschafft. Auch der Gastgeber steht unter den besten Vier.

Erstmals seit 1951! Norwegen steht im WM-Halbfinale Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Das Halbfinale der Eishockey-A-WM steht fest!

Nach Kanada und Finnland ziehen auch Norwegen und Gastgeber Schweiz in die Runde der letzten Vier ein.

Durch das Goldtor von Koblar (28.) und den Empty-Net-Treffer von Steen (60.) bezwingen die Norweger Lettland knapp mit 2:0. Im aktuellen K.o.-Modus schafften es die Skandinavier noch nie so weit.

1951 belegten sie bei der WM den vierten Platz, das ist bis heute das beste Ergebnis.

Auch Schweiz löst Halbfinal-Ticket

Die Schweiz bezwingt Schweden mit 3:1 und sichert sich somit den letzten Platz im Halbfinale.

Dabei gehen die Schweden durch Karlsson bereits in der 7. Minute in Führung. Aufseiten der Eidgenossen fasst Kukan nur wenige Sekunden später aufgrund eines Crosschecks eine Spieldauer-Disziplinarstrafe aus.

Vor der ersten Drittelpause gelingt den Gastgebern durch Josi (14.) aber doch noch der Ausgleich. Im zweiten Drittel drehen die Schweizer durch Malgin (33.) und Thürkauf (37.) die Partie.

Im finalen Spielabschnitt gelingt den Schweden kein Comeback.

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