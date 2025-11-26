Zeitplan für die Weltcup-Rennen in Copper Mountain

Der alpine Ski-Weltcup ist in die USA übersiedelt!

Mit Copper Mountain wartet eine spannende, aber nicht ganz unbekannte Herausforderung auf die Athletinnen und Athleten. Zuletzt war der Weltcup im Jahr 2001 in Colorado zu Gast - seither diente das Skiresort vielen Nationen als beliebtes Trainingsgebiet.

Nun stehen gleich vier Rennen auf dem Programm. Den Auftakt machen die Männer mit Super-G und Riesentorlauf. Am Wochenende folgen die Frauen mit Riesentorlauf und Slalom.

Der Fahrplan: Vom Super-G bis zum Slalom

Den Anfang machen morgen, Donnerstag, die Männer mit dem Super-G. Hier findest du den kompletten Zeitplan: