NEWS

Zeitplan für die Weltcup-Rennen in Copper Mountain

Vier Tage Action in Copper Mountain! Alle Infos, der komplette Zeitplan für Super-G, RTL und Slalom der Männer und Frauen. Verfolge die Rennen LIVE.

Zeitplan für die Weltcup-Rennen in Copper Mountain Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der alpine Ski-Weltcup ist in die USA übersiedelt!

Mit Copper Mountain wartet eine spannende, aber nicht ganz unbekannte Herausforderung auf die Athletinnen und Athleten. Zuletzt war der Weltcup im Jahr 2001 in Colorado zu Gast - seither diente das Skiresort vielen Nationen als beliebtes Trainingsgebiet.

Nun stehen gleich vier Rennen auf dem Programm. Den Auftakt machen die Männer mit Super-G und Riesentorlauf. Am Wochenende folgen die Frauen mit Riesentorlauf und Slalom.

Der Fahrplan: Vom Super-G bis zum Slalom

Den Anfang machen morgen, Donnerstag, die Männer mit dem Super-G. Hier findest du den kompletten Zeitplan:

Datum

Rennen

Startzeiten (MEZ)

27.11. (Donnerstag)

Super-G

19:00 Uhr

28.11. (Freitag)

Riesentorlauf

1. DG 18:00 Uhr

2. DG 21:00 Uhr

Datum

Rennen

Startzeiten (MEZ)

29.11. (Samstag)

Riesentorlauf

1. DG 18:00 Uhr

2. DG 21:00 Uhr

30.11. (Sonntag)

Slalom

1. DG 18:00 Uhr

2. DG 21:00 Uhr

Die Frauen-Rennen in Copper Mountain im LIVE-Ticker>>>

Verfolge das Weltcup-Comeback in Copper Mountain in Echtzeit: Zwischenstände, Ergebnisse und Überraschungen direkt aus den Rocky Mountains.

Alle Rennen in Copper Mountain im LIVE-Ticker>>>

Mehr zum Thema

Kriechmayr vor Speed-Auftakt: "Will wieder vorne mitmischen"

Kriechmayr vor Speed-Auftakt: "Will wieder vorne mitmischen"

Ski Alpin
"Wünsche mir, dass sie aufhört" - Mutter von Brignone besorgt

"Wünsche mir, dass sie aufhört" - Mutter von Brignone besorgt

Ski Alpin
1
"Muss mich sicher fühlen" - Kilde zögert vor Comeback

"Muss mich sicher fühlen" - Kilde zögert vor Comeback

Ski Alpin
Abfahrt gestrichen! Das ist das Programm für Beaver Creek

Abfahrt gestrichen! Das ist das Programm für Beaver Creek

Ski Alpin
1
Kehrt Kilde früher als gedacht zurück?

Kehrt Kilde früher als gedacht zurück?

Ski Alpin
1
ÖSV-Abfahrts-Coach: "Als Touristen wollen wir nicht auftreten"

ÖSV-Abfahrts-Coach: "Als Touristen wollen wir nicht auftreten"

Ski Alpin
2
Das ist das ÖSV-Aufgebot für Copper Mountain

Das ist das ÖSV-Aufgebot für Copper Mountain

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Damen Ski-Weltcup Herren Copper Mountain