Zeitplan für die Weltcup-Rennen in Copper Mountain

Datum
Rennen
Startzeiten (MEZ)
27.11. (Donnerstag)
Super-G
19:00 Uhr
28.11. (Freitag)
Riesentorlauf
1. DG 18:00 Uhr
2. DG 21:00 Uhr
Die Männer-Rennen in Copper Mountain im LIVE-Ticker>>>
Frauen-Bewerbe
Datum
Rennen
Startzeiten (MEZ)
29.11. (Samstag)
Riesentorlauf
1. DG 18:00 Uhr
2. DG 21:00 Uhr
30.11. (Sonntag)
Slalom
1. DG 18:00 Uhr
2. DG 21:00 Uhr
Die Frauen-Rennen in Copper Mountain im LIVE-Ticker>>>
Verfolge das Weltcup-Comeback in Copper Mountain in Echtzeit: Zwischenstände, Ergebnisse und Überraschungen direkt aus den Rocky Mountains.
Infos zum Ski-Weltcup bei LAOLA1:
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>