Das ist das ÖSV-Aufgebot für Copper Mountain

In den USA wird das erste Speedrennen der Männer stattfinden. Technik-Bewerbe gibt es für beide Geschlechter.

Das ist das ÖSV-Aufgebot für Copper Mountain Foto: © GEPA
Diese Woche erwartet die heimischen Ski-Fans vier Tage lang Ski-Weltcup-Action aus Übersee!

In Copper Mountain stehen folgende Bewerbe auf dem Programm:

Wer dort für Österreich am Start stehen wird, gab der ÖSV am Dienstag bekannt. Frauen-Cheftrainer Roland Assinger hat folgende Athletinnen nominiert:

Riesenslalom: Nina Astner, Stephanie Brunner, Viktoria Bürgler, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Liensberger, Victoria Olivier und Julia Scheib

Slalom: Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Katharina Liensberger und Katharina Truppe

Bei den Männern hat sich Chefcoach Marco Pfeifer für dieses Aufgebot entschieden:

Super-G: Stefan Babinsky, Stefan Eichberger, Lukas Feurstein, Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger, Vincent Kriechmayr, Andreas Ploier, Marco Schwarz, Otmar Striedinger und Vincent Wieser

Riesenslalom: Stefan Brennsteiner, Lukas Feurstein, Patrick Feuerstein, Raphael Haaser, Marco Schwarz, Joshua Sturm und Noel Zwischenbrugger

